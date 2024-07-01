الإثنين 01 يوليو 2024
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اقتصاد

ندوات للممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور

رشا عبد العال
رشا عبد العال
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أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لندوات أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2024، وذلك يومي الإثنين والخميس   في تمام الساعة السابعة مساء.

ويأتي ذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي مراكز(متوسطي الممولين بالقاهرة - كبار مهن حرة - كبار ومتوسطي وجه بحري - كبار ومتوسطي وجه قبلي) وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، والذي يبدأ تاريخ إلزامهم بالمنظومة في 15 يوليو 2024.

كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها

وأكدت "رشا عبد العال" على أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة لهذه الندوات والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات، والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها، سوف يساعدهم على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15 يوليو 2024، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الالتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن تنظيم المصلحة لهذه الندوات، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم  وتعاملهم مع المنظومة. 

وأكدت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرة إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية من هنا وهنا.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال

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