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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الاثنين 1-7-2024 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو
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شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 43 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 44 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 52 ألف جنيه.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 60 جنيهًا و170 جنيهًا للتر.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 29-6-2024 بالأسواق

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سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر، وتراوحت أسعار لتر زيت عباد الشمس من 55 جنيهًا إلى 120 جنيها.

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الزيت اسعار الزيت أسعار الزيت المكرر زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس اسعار زيت الصويا

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