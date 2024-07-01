المرور على 450 مخبزا وتحرير 103 مخالفات في حملات تموينية بالدقهلية

تمكنت حملات تموينية من ضبط 103 مخالفات في مجالي المخابز والأسواق في 7 مراكز على مستوى محافظة الدقهلية.

في ضوء تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. وعلى توجيهات السيد المحاسب السيد دايرة- المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية. وتحت إشراف المحاسب علي حسن وكيل المديرية. وبمتابعة كل محمد زغلول مدير عام الرقابة والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية.

حملات تستهدف 7 مراكز بالدقهلية

حيث تم المرور بحملات متنوعة من مديرية تموين الدقهلية (الرقابة التموينية- البيوع التجارية- الرقابة التجارية) والإدارات التابعة لها ناحية ( دكرنس، طلخا، بنى عبيد، منية النصر، بندر ميت غمر، مركز ميت غمر، مركز المنصورة ).

وأفاد المشرف العام بناء على التقرير المعروض عليه بتحرير المخالفات التالية.

المرور على 450 مخبزا

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 450 مخبز وتم تحرير 59 مخالفة كالآتي:-



• 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

• 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 18 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 33 شيكارة.

• 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 30 محضر نقص وزن ما بين ( ٨-١٩ ) جم.

تحربر 44 مخالفة في مجال الرقابة

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 44 مخالفه كالآتي:-

• 20 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

• 14 محضر عدم وجود شهادة صحية.

• 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى

• محضر استخدام أكياس سوداء.

• محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

• محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

• محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى).

• محضر عدم إعلان عن الاسعار ( مستودع غاز)، لمضبوطات 3 كجم أكياس سوداء.



التموين..فتح قنوات رسمية لتلقي الشكاوي

والمديرية تؤكد على فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد.أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا الرسمية. وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.