الإثنين 01 يوليو 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ويورو 2024

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
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يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز أبرزها مباراة الأهلي مع طلائع الجيش ومباريات في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

الدوري المصري الممتاز


المصري البورسعيدي مع الجونة 7 مساء 
طلائع الجيش مع الأهلي 8 مساء 

بطولة أمم أوروبا


فرنسا مع بلجيكا 7 مساء 
البرتغال مع  سلوفينيا 10 مساء 

 

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