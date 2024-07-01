مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ويورو 2024

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز أبرزها مباراة الأهلي مع طلائع الجيش ومباريات في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

الدوري المصري الممتاز



المصري البورسعيدي مع الجونة 7 مساء

طلائع الجيش مع الأهلي 8 مساء

بطولة أمم أوروبا



فرنسا مع بلجيكا 7 مساء

البرتغال مع سلوفينيا 10 مساء