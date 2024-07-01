انهالا عليه بشومة والسبب صادم، تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد شخصين بالشرقية

أثارت واقعة إنهاء حياة شاب بدائرة مركز شرطة أبو كبير على يد شخصين حالة من الغضب الشديد بين أهالي محافظة الشرقية وعدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بحق المجني عليه والقصاص العادل.

تفاصيل جريمة هزت الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بتعدي شخصين على شاب يدعى"أحمد ال" بالضرب بعصا غليظة (شومة) على رأسه كما انهالا عليه بآلة حادة أدى إلى إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة تامة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته الخطرة.



وبانتقال قوة أمنية من قسم شرطة أبو كبير إلى محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:- "زياد. ش. أ" و"رائد.م" مقيمان بندر أبو كبير.

كما تبين من التحريات الأولية التى أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهمين قد تعديا على المجنى عليه على خلفية قيام الأخير بإسقاط كولمان مياه فارغ -دون قصد- أثناء عبوره الشارع مستقلا دراجته النارية الأمر الذي أغضب المتهمين وأسرهم فنشبت مشادة لفظية عنيفة بينهم انتهت بتدخل العقلاء وإجراء الصلح بين الطرفين وانصرف المجني عليه.

المجنى عليه، فيتو

ضبط المتهم الثاني في جريمة مقتل شاب أبو كبير



إلا أن المتهمين عقدا العزم على الانتقام منه فتربصوا به وتعديا عليه بشومة وسلاح أبيض حتى هشما رأسه وأحدثوا عدة إصابات في مختلف أنحاء جسده وتم نقله للمستشفى في حاله حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.



تمكنت القوات من ضبط المتهم الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول وتكليف إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهم الهارب...

عقوبة القتل العمد



ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.