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رياضة

مدرب سموحة يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز

مدرب سموحة أحمد سامي،
مدرب سموحة أحمد سامي، فيتو
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انتقد مدرب سموحة أحمد سامي قرار رابطة الأندية المصرية باستكمال ما تبقى من لقاء الفريقين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة 28 للدوري.

وقال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن ما حدث تفسير للائحة الدوري وفقا للأهواء موضحا أنه تخرج من كلية الحقوق ويعلم القانون جيدا.


وأضاف: "اللائحة لا تشمل على الإطلاق استكمال المباراة، بل يجب إعادتها منذ البداية لأن ما حدث ظرف قهري".

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الأ تايم سبورتس رابطة الأندية المصرية مدرب سموحة مباراة بيراميدز

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