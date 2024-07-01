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بدء التحويلات الإلكترونية في تعليم الجيزة للعام الدراسي 2024-2025

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء التحويلات الإلكترونية بين مدارس محافظة الجيزة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك تسهيلًا على أولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

 

خطوات التقديم:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة هنا.

التسجيل في الموقع الإلكتروني: إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود.

ملء نموذج طلب التحويل الإلكتروني: إدخال البيانات الشخصية للطالب والبيانات الخاصة بالمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

إرفاق المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة من شهادة الميلاد، وشهادة تقدير آخر سنة دراسية.

إرسال الطلب: مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

مواعيد التقديم:

يبدأ التقديم الإلكتروني: يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024.
ينتهي التقديم الإلكتروني: يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024.
 

مواعيد إعلان النتائج:

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتائج التحويلات الإلكترونية في أول سبتمبر 2024.
 

تعليمات هامة لأولياء الأمور عند التقدم بطلب التحويل

يجب على أولياء الأمور التأكد من استيفاء جميع شروط التحويل قبل التقديم.
يتم قبول طلبات التحويل وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
يمكن لأولياء الأمور متابعة حالة طلبات التحويل من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 

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