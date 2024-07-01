زيزو يكشف تفاصيل عرض بورتو البرتغالي لضمه ورسالة لجمهور الزمالك
أكد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط نادي الزمالك، أنه تلقى العديد من العروض الخارجية قبل انتقاله إلى الفريق الأبيض.
وقال زيزو خلال حديثه عبر قناة MBC مصر: "قبل انتقالي إلى الزمالك، بورتو البرتغالي طلب ضمي لمدة 5 مواسم على أن أخرج معارًا في الموسم الأول، ثم جلست في المنزل 8 أشهر، قبل تجهيزي مع الزمالك في 5 أيام فقط".
وأضاف: "أثناء وجودي في البرتغال، تلقيت اتصالا من المستشار تركي آل الشيخ، وكان يريد ضمي إلى نادي الوحدة السعودي".
وواصل: "تأثرت في الموسم الأول بالابتعاد عن الملاعب، وأدائي تحسن في موسمي الثاني مع الزمالك، وبشكل عام أسعى دائما لجعل أسرتي فخورة بي".
وتابع: "أنا كلاعب لم أشكُ من التحكيم بشكل عام، لكن هذا الموسم هناك أمور غريبة تحدث، وفي لقاء المصري رأيت ما لم يحدث في كرة القدم".
وأكمل: "جمهور الزمالك السبب الرئيسي في بقائي مع النادي، وتحملت الكثير في آخر موسمين، لم أشعر بأنني لاعب ممتاز سوى في نادي الزمالك وأعشق جمهوره، تحملت الكثير من أجلهم".
وأتم: "في الثلاث سنوات الأخيرة مستحقاتي تأخرت نحو 5 أشهر، وكنت أحاول التأقلم على الظروف الصعبة".
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