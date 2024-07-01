الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو يكشف تفاصيل عرض بورتو البرتغالي لضمه ورسالة لجمهور الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو
ads

أكد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط نادي الزمالك، أنه تلقى العديد من العروض الخارجية قبل انتقاله إلى الفريق الأبيض.

وقال زيزو خلال حديثه عبر قناة MBC مصر: "قبل انتقالي إلى الزمالك، بورتو البرتغالي طلب ضمي لمدة 5 مواسم على أن أخرج معارًا في الموسم الأول، ثم جلست في المنزل 8 أشهر، قبل تجهيزي مع الزمالك في 5 أيام فقط".

وأضاف: "أثناء وجودي في البرتغال، تلقيت اتصالا من المستشار تركي آل الشيخ، وكان يريد ضمي إلى نادي الوحدة السعودي".

وواصل: "تأثرت في الموسم الأول بالابتعاد عن الملاعب، وأدائي تحسن في موسمي الثاني مع الزمالك، وبشكل عام أسعى دائما لجعل أسرتي فخورة بي".

وتابع: "أنا كلاعب لم أشكُ من التحكيم بشكل عام، لكن هذا الموسم هناك أمور غريبة تحدث، وفي لقاء المصري رأيت ما لم يحدث في كرة القدم".

وأكمل: "جمهور الزمالك السبب الرئيسي في بقائي مع النادي، وتحملت الكثير في آخر موسمين، لم أشعر بأنني لاعب ممتاز سوى في نادي الزمالك وأعشق جمهوره، تحملت الكثير من أجلهم".

وأتم: "في الثلاث سنوات الأخيرة مستحقاتي تأخرت نحو 5 أشهر، وكنت أحاول التأقلم على الظروف الصعبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد مصطفى زيزو الوحدة السعودي مصطفى زيزو نادي الوحدة نادي الزمالك

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي في مباراة سموحة وبيراميدز

يورو 2024، إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتتأهل لربع النهائي (فيديو)

روني يحمل جوارديولا سبب تراجع مستوى إنجلترا في يورو 2024

يورو 2024، قانون العمل في ألمانيا يهدد مشاركة موهبة إسبانيا

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية