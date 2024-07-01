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عقارات

الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع في مزاد علني

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو
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تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عددا من الوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وبمدينة طيبة الجديدة، تطرح 11 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح من (14م2: 99م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (31م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، وقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات وسور، بمنطقة الخدمات المركزية بالـ620 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 25/8/2024، بجانب طرح منفذ خدمة المواطنين " تصوير مستندات وكافيتريا " داخل مبنى الجهاز بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الأحد 25/8/2024.

وتخطط الوزارة لطرح عدد من الوحدات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة خلال الشهور المقبلة، وذلك بمساحات متنوعة.

 

وقامت بوزارة الإسكان بإنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.

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