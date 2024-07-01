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ثقافة وفنون

آية عبد الله تتألق بالأغاني الوطنية في احتفال ثورة 30 يونيو بالهناجر

حفل آية عبد الله،
حفل آية عبد الله، فيتو
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نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مساء أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

حفل آية عبد الله 

وأحيت الحفل الفنانة آية عبد الله بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وهي إحدى الفائزات فى الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى سنويا.

وتغنت آية عبد الله بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، منها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوة وكلمتين، حلوه بلادي السمرا، حبايب مصر، فيها حاجه حلوة، مصر هي أمي، سلمولي على مصر، أنا مصري وأبويا مصري". 

قطاع شئون الإنتاج الثقافي

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية فى الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية.

مد عرض مسرحية "الأرتيست" ليلتين بمركز الهناجر للفنون

آية عبد الله تحيي حفل الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالأوبرا

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حفل آية عبد الله قطاع شئون الإنتاج الثقافي الهناجر المطربة آية عبد الله مسرح ساحة الهناجر

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آية عبد الله تحيي حفل الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالأوبرا

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