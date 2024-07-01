4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق

ارتفاع سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن تطبيق زيادة في أسعار جبنة لافاش كيري في الأسواق.

4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار جبنة لافاش كيري بالأسواق

وأشار «المنوفي» إلى أن سعر جبنة لافاش كيري ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر جبنة لافاش كيري علبة 8 قطع إلى 29 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

ارتفاع سعر جبنة لافاش كيري في الأسواق، فيتو