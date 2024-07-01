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اقتصاد

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق

ارتفاع سعر جبنة لافاش
ارتفاع سعر جبنة لافاش كيري في الأسواق، فيتو
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ارتفاع سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن تطبيق زيادة في أسعار جبنة لافاش كيري في الأسواق.

4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار جبنة لافاش كيري بالأسواق

وأشار «المنوفي» إلى أن سعر جبنة لافاش كيري ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر جبنة لافاش كيري علبة 8 قطع إلى 29 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

ارتفاع سعر جبنة لافاش كيري في الأسواق، فيتو

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