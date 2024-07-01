الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

هل تمتلك شقق Valley towers حصة في الأرض؟

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو
ads

 تساءل الكثير من المواطنين الراغبين فى حجز شقق Valle tower  بالطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة حدائق أكتوبر عن مدى امتلاك الشقق حصة في الأرض.

 

وأجابت وزارة الإسكان عن هذا الأمر بكراسة شروط حجز الشقق، مؤكدة أن الشقق لها حصة في الأرض وفقا لمساحة الوحدة من إجمالي مساحة الأرض المقام عليها العمارة.

وطرحت الوزارة كراسات الشروط حجز شقق مشروع "vallle towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، على موقع مَسكن.

-الشقق بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2.

-مشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

شروط التقديم كالتالي:

-أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

 -ألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ التقديم.

  -لا يحق للأسرة الواحدة التقديم لحجز أكثر من شقة.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

 

أنظمة سداد شقق فالي تاورز  vallle towers

أنظمة السداد كالتالي:

- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك المركزى المصرى الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية مدينة حدائق اكتوبر وزارة الاسكان وزارة المالية حدائق اكتوبر المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية