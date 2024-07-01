هل تمتلك شقق Valley towers حصة في الأرض؟

تساءل الكثير من المواطنين الراغبين فى حجز شقق Valle tower بالطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة حدائق أكتوبر عن مدى امتلاك الشقق حصة في الأرض.

وأجابت وزارة الإسكان عن هذا الأمر بكراسة شروط حجز الشقق، مؤكدة أن الشقق لها حصة في الأرض وفقا لمساحة الوحدة من إجمالي مساحة الأرض المقام عليها العمارة.

وطرحت الوزارة كراسات الشروط حجز شقق مشروع "vallle towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، على موقع مَسكن.

-الشقق بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2.

-مشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

شروط التقديم كالتالي:

-أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

-ألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ التقديم.

-لا يحق للأسرة الواحدة التقديم لحجز أكثر من شقة.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

أنظمة سداد شقق فالي تاورز vallle towers

أنظمة السداد كالتالي:

- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها.