هند صبري تكشف كواليس مسلسل مفترق طرق (فيديو)
نشرت الفنانة هند صبري فيديو يكشف كواليس مسلسل مفترق طرق والذي كشف جزءا من أسرار صناعة المسلسل.
وقالت الفنانة هند صبري في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام “كواليس مسلسل مفترق طرق من السبت إلى الأربعاء على شاهد” والذي أظهر كيفية الاستعداد لأداء الشخصية وكواليس ما يدور خلف الكاميرات.
مسلسل «مفترق طرق» بطولة هند صبري وإياد نصار، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد.
والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي «The Good Wife»، وتدور أحداثه حول «أميرة» التي تفاجأ بعد مضى 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.
أيام عرض مسلسل مفترق طرق
مسلسل مفترق طرق مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١٢ بتوقيت مصر والسعودية.
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