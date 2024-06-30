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محافظات

مصرع طفلين توأم غرقا في "بانيو" داخل منزل بالغربية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
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شهدت منطقة الشركة المالية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع طفلين شقيقين توأم، غرقا بمياه حوض الاستحمام "بانيو" داخل المنزل، وجرى نقل الجثمانين للمشرحة بمستشفى المنشاوي العام تحت إشراف النيابة العامة.

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وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

 وتبين العثور على طفلين توأم جثتا هامدة وهما: "الحسن م. س. ا."، و الحسين"، وعمرهما عام ونصف داخل حمام المنزل.

 وبسؤال أسرتهما تبين من أقوالهم والتحريات الأولية أن الطفلين التوأم لقيا مصرعهما غرقًا بمياه حوض الاستحمام «البانيو» بمنزل الأسرة.

 

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