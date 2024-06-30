أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يجدد عقد محمد هاني 3 سنوات.. الزمالك يشارك في الكونفدرالية الإفريقية بعد انتهاء أزمة الرخصة.. وإنجلترا تصعد لربع نهائي اليورو بالفوز على سلوفاكيا 

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

شهدت الساعات الماضية انتهاء أزمة رخصة نادي الزمالك للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وأصبح من حقه المشاركة في البطولة المقبلة باعتباره حامل لقب البطولة الحالية، بعد أن كثفت إدارة نادي الزمالك جهودها خلال الساعات الأخيرة لإنهاء أزمة الرخصة.

وقد استغلت إدارة نادي الزمالك تواجد الجنوب إفريقي موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي في القاهرة لحضور اجتماع احد لجان الكاف وتم إرسال خطاب رسمي للكاف، يفيد بأن الـ2 مليون دولار مستحقات نادي الزمالك لدي الكاف بمثابة خطاب ضمان لتسديد كل المستحقات الصادر بحقها أحكام من الفيفا لصالح لاعبين ومدربين وبالفعل أرسل الزمالك الخطاب أمس وتم اعتماده من الكاف بعيدا عن أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسميًا على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

جدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد.

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي رحيل أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر يونيو الجاري.

كشفت مصدر بالنادي الأهلي، عن استبعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قائمة الأحمر، لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف القلعة البيضاء من الموافقة أو الرفض بشأن ترك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، للمشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 كلاعب فوق السن.

ألقى واين روني، نجم إنجلترا السابق، باللوم على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد تراجع أداء المنتخب الإنجليزي في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

يورو 2024، تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ 8 ببطولة أمم أوروبا بعد الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلتينس ارينا، ضمن منافسات دور الـ16 من يورو 2024.