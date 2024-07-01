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اقتصاد

تفاصيل شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو
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يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعل أبرزها شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات.


ويتيح البنك لعملائه حاليا شهادة بريمو ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت والشهادة قابلة للتجديد 
الحد الأدنى للشراء:


10,000 جنيه مصري
الفئات:
1,000 جنيه مصري ومضاعفتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى للشهادة) وبدون حد أدنى للشراء
سعر العائد:
20%
تاريخ بدء حساب العائد:
من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء
من له حق الشراء:
الأشخاص الطبيعيين فقط


الحد الأدنى للاسترداد:
ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة
المزايا الأخرى:
إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار بنسبة 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التسهيل الائتماني شهادات الادخار شهادة الادخار بنك القاهرة شهادة بريمو

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