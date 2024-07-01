تفاصيل شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعل أبرزها شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات.
ويتيح البنك لعملائه حاليا شهادة بريمو ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت والشهادة قابلة للتجديد
الحد الأدنى للشراء:
10,000 جنيه مصري
الفئات:
1,000 جنيه مصري ومضاعفتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى للشهادة) وبدون حد أدنى للشراء
سعر العائد:
20%
تاريخ بدء حساب العائد:
من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء
من له حق الشراء:
الأشخاص الطبيعيين فقط
الحد الأدنى للاسترداد:
ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة
المزايا الأخرى:
إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار بنسبة 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.
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