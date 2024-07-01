تفاصيل شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعل أبرزها شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات.



ويتيح البنك لعملائه حاليا شهادة بريمو ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت والشهادة قابلة للتجديد

الحد الأدنى للشراء:



10,000 جنيه مصري

الفئات:

1,000 جنيه مصري ومضاعفتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى للشهادة) وبدون حد أدنى للشراء

سعر العائد:

20%

تاريخ بدء حساب العائد:

من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

من له حق الشراء:

الأشخاص الطبيعيين فقط



الحد الأدنى للاسترداد:

ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

المزايا الأخرى:

إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار بنسبة 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

