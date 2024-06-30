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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين ومنح شهادات مزورة 

كيان تعليمى، فيتو
كيان تعليمى، فيتو
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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى وهمية بدون ترخيص للنصب على المواطنين فى القاهرة.

كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن  بالقاهرة واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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