أبرز صفقات الأجانب الفاسدة في تاريخ الأهلي.. آخرها موديست وأغربها البرازيلي برونو سافيو

شهد تاريخ النادي الأهلي انضمام الكثير مع اللاعبين الأجانب لصفوف القلعة الحمراء نظرا للاسم والتاريخ الكبير للفريق، وفي ظل الانتقالات الأجنبية للنادي الأهلي، شهد المارد الأحمر العديد من الصفقات التي لم تكلل مسيرتها بالنجاح.

وكان آخر الصفات التي لم تنجح مع الأهلي هي صفقة الفرنسي أنتوني موديست الذي انضم للأهلي في سبتمبر 2023 بتعاقد لمدة موسم قابل للتمديد تلقائيا بشروط معينة تتعلق بمشاركات اللاعب في المباريات وإسهاماته في تسجيل الأهداف والألقاب مع المارد الأحمر.

موديست

ولم يقدم الفرنسي المستوى المطلوب خلال تواجده مع الفريق، حيث ساهم موديست مع الأهلي في 9 أهداف خلال 29 مباراة شارك فيها بقميص الأهلي في كل البطولات مسجلا 5 أهداف وصنع 4 آخرين، بمجموع دقائق لعب 1259 دقيقة لعب.

ونستعرض معكم خلال السطور القادمة أبرز الصفقات الأجنبية التي لم تنجح مع النادي الأهلي:

أبرز الصفقات الأجنبية التي لم تنجح مع النادي الأهلي

النيجيري إسحاق أول

فى موسم 1999 تعاقد الأهلى مع النيجيري إيزاك أوال والذي يعرف بأسم إسحاق أول قادما من أسوان لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء لكن اللاعب لم يقدم أي جديد ورحل عن الفريق.

النيجيري صنداي

انضم للأهلي في بداية موسم 2000/2001 في الولاية الأولى لـ مانويل جوزيه مع الأهلي، ولكنه لم يقدم أي شيء يذكر طوال مشواره مع الأهلي إلا أنه استمر لموسم 2002-2003، قبل أن ينتقل إلى فيرجينيا كومنولث الأمريكي.

الليبيري فرانسيس دو فوركي

تعاقد الأهلي مع فرانسيس دو في بداية موسم 2009 / 2010، ولكن فشل المهاجم في إثبات وجوده ولم يتمكن من تحقيق النجاح المنتظر ليرحل عن الفريق بعد موسمين فقط.

البرازيلي فابيو جونيور

انتقل البرازيلي فابيو جونيور إلى الأهلي في موسم 2011 قادمًا من نادي نافال البرتغالي ولم يحقق النجاح مع الأحمر. وتم فسخ عقده بالتراضي بعد موسم واحد.

الإيفواري أوسو كونان

انضم اللاعب الإيفوارى أوسو كونان للأهلى فى موسم 2012\2013، قادما من نادي مصر المقاصة لكن اللاعب فشل ورحل من القلعة الحمراء دون تقديم أي مستوى يذكر.

البوركيني موسى يدان

اللاعب البوركيني موسى يدان انضم إلى الأهلي في يناير 2014، إلا أن مستواه لم يكن بالشكل المطلوب، مما دفع النادي للاستغناء عنه بعد فترة قصيرة.

المهاجم النيجيري بيتر ايبي

انضم للأهلي موسم 2014 / 2015، شارك في 12 مباراة طوال الموسم وأحرز 3 أهداف فقط. لكن اللاعب عانى من الإصابات المتكررة ومناها إصابات مزمنة رحل بسب سريعا من صفوف الأحمر.

الألماني هندريك هيكلمه

انضم للأهلي في بداية موسم 2014 / 2015 ولكنه لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط ليرحل عن الأهلي في بداية الموسم التالي بعد فسخ تعاقده.

الإثيوبي صلاح الدين سعيد

اللاعب الإثيوبي صلاح الدين سعيد انضم إلى الأهلي في 2014 قادمًا من نادي وادي دجلة. رغم الأداء الجيد في البداية، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مستواه وغادر الفريق بعد موسم واحد شارك خلاله في 18 مباراة أحرز 4 أهداف فقط.

الغاني جون أنطوي

المهاجم الغاني جون أنطوي انضم إلى الأهلي في 2015، ولكنه لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر منه حيث شارك في 29 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 3، قبل أن يتم إعارته إلى مصر المقاصة ثم بيعه بشكل نهائي

جون أنطوي مهاجم الأهلي وبيراميدز السابق

المالي ساليف كوليبالي

المدافع المالي ساليف كوليبالي جاء إلى الأهلي في 2018 تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. رغم بدايته الجيدة، إلا أن الأخطاء المتكررة في المباريات الحاسمة أدت إلى فسخ عقده بعد فترة قصيرة.

الجنوب أفريقي باكاماني ماهلامبي

انضم اللاعب الجنوب أفريقي باكاماني ماهلامبي إلى الأهلي في عام 2017 من نادي بيدفيست ولم يتمكن من إثبات نفسه بشكل كافٍ وغادر الفريق بعد موسم واحد، شارك خلاله في 15 مباراة أحرز خلالها هدف واحد ليرحل الي صن داونز.

الانجولي جيرالدو دا كوستا

الانجولي صاحب الأصول البرازيلية جيرالدو دا كوستا انضم للأهلي في يناير 2019 قادمًا من أول أغسطس الأنجولي. لم يظهر بالمستوى المطلوب حيث شارك مع الأهلي في 45 مباراه سجل 5 أهداف وصناعة، مما أدى إلى رحيله في نهاية المطاف.

السنغالي أليو بادجي

المهاجم السنغالي أليو بادجي انضم للأهلي في يناير 2020 قادمًا من رابيد فيينا النمساوي، شارك مع المارد الأحمر فى 25 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين، ولكن لم يكن على المستوى المطلوب ليمثل قميص الأهلي وتمت إعارته إلى أنقرة غوجو التركي، قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي.

بادجي



الموزمبيقي لويس ميكيسوني

انتقل الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى الأهلي في صيف موسم 2021 ولم يلعب مع القلعة الحمراء سوى موسم وحيد قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى أبها السعودي، وشارك مع الأهلي في 28 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، قبل أن يرحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء.

الزامبي والتر بواليا

وانضم الزامبي والتر بواليا إلى النادي الأهلي في يناير 2021 قادمًا من الجونة، ولم يستطع والتر بواليا الانسجام وتقديم مردود قوي كمهاجم بصفوف النادي الأهلي ليرحل إلى عدة أندية على سبيل الإعارة قبل أن يرحل بصفة نهائية.

وشارك مع النادي الأهلي في 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

بواليا

البرازيلي برونو سافيو

انضم البرازيلي برونو سافيو إلى النادي الأهلي في بداية موسم 2022 - 2023، ولم يظهر بالمستوى المطلوب، حيث شارك في 18 مباراة وسجل هدفين، وصنع 3 أهداف، قبل أن يرحل عن صفوف المارد الأحمر.

وارتفع سقف توقعات جماهير الأهلي بالبرازيلي سافيو خاصة أنه سجل هدفا في شباك الزمالك منح القلعة الحمراء بطولة السوبر إلا أنه اختفى بعدها.