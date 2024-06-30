الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2024، قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات ومواعيد هذه الاختبارات

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
ads

تنسيق الجامعات 2024، تنطلق عقب امتحانات الثانويه العامه ب72 ساعة، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024، بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات.

تنسيق الجامعات 2024، قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات ومواعيد هذه الاختبارات

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية -  شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

تنسيق الجامعات 2024، وأوضح مصدر بالتعليم العالي أنه من المقرر أن تجري اختبارات القدرات وفقا للمواعيد التي تحددها الكليات لأداء اختبارات القدرات بها، عقب امتحانات الثانويه العامه.

تنسيق الجامعات 2024، إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنسيق الجامعات 2024 اختبارات القدرات لطلاب الثانوية تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة 2024 كليات التربية الرياضية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي والسفير الإيطالي بالقاهرة يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم

أبرز أخبار تنسيق الجامعات، تطبيق قواعد العام الماضي على دفعة الثانوية العامة 2024

فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين

وزير التعليم العالي يشارك "عن بُعد" في المنتدى النووي الدولي

تنسيق الجامعات 2024، الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2024، أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الأعلى للجامعات: إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية

تنسيق الجامعات 2024، تحديد موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

تعمل على مدار الساعة، الفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لغلق المحلات

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية