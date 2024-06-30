تنسيق الجامعات 2024، تنطلق عقب امتحانات الثانويه العامه ب72 ساعة، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024، بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات.

تنسيق الجامعات 2024، قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات ومواعيد هذه الاختبارات

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

تنسيق الجامعات 2024، وأوضح مصدر بالتعليم العالي أنه من المقرر أن تجري اختبارات القدرات وفقا للمواعيد التي تحددها الكليات لأداء اختبارات القدرات بها، عقب امتحانات الثانويه العامه.

تنسيق الجامعات 2024، إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي.