الإثنين 01 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

أحمد عز: شخصية "رضا" في سلسلة "ولاد رزق" الأهم بمسيرتي.. ومشاركتي فى الأعمال الناجحة إضافة لتاريخى (حوار)

أحمد عز - فيتو
أحمد عز - فيتو
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>> الفن يصلح ما يفسده غيره.. ورسالته صناعة التقارب والألفة بين الشعوب
>> لم تحدث أى إصابات بمشاهد "ولاد رزق 3" بسبب التصوير بتقنيات حديثة 
>> أتمنى العودة للشاشة الصغيرة وتصوير جزء رابع وخامس من سلسلة ولاد رزق

>> النجاح الجماعي متعة أكثر من الشعور بالنجاح الفردي


 

فى الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” واصل أحمد عز حضوره الطاغى، ونجاحه السينمائى، فى ظل ارتباط اسمه بعدد من الأفلام المتميزة على صعيد الإيرادات.

يجسد “عز” فى سلسلة “ولاد رزق” شخصية “رضا”، حيث يؤكد خلال هذا الحوار على رضاه التام عن الدور، مؤكدًا أنه جزء أصيل من شخصيته الحقيقية، ومشددا على أن شخصية رضا لمست الشارع المصري.

وفى ظل الإنفاق الأسطورى على الجزء الثالث من “ولاد رزق” وتحقيقه إيرادات خيالية، فإن “عز” أعرب عن تطلعه بأن تكون هناك أجزاء أخرى، مشددًا على أن السينما المصرية والعربية قادرة على مجاراة السينما الغربية.

“فيتو” التقت الفنان أحمد عز فى العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3”، وتحدثت معه عن أسرار وتفاصيل التحضيرات للعمل وكواليسه.

 

*فى البداية لماذا تغيرت شخصية رضا فى الجزء الثالث من ولاد رزق؟

شخصية رضا واحدة منذ الجزء الأول من فيلم ولاد رزق، وهى شخصية قريبة من قلوب المصريين؛ لأن “رضا” ابن بلد وهذه الشخصية قريبة جدا إلى قلبى بشكل خاص، ومن أهم الشخصيات التى قدمتها فى مسيرتى الفنية التى تزيد على عشرين عامًا، خاصة أنها لمست الشارع المصرى بشكل كبير.

*وما هو المختلف فى الجزء الثالث من ولاد رزق عن الجزأين السابقين؟

الجزء الثالث من ولاد رزق مختلف تماما عن الجزأين السابقين؛ من حيث الفكرة والإنتاج، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن التى بذلنا فيها مجهودا كبيرا لتخرج للجمهور بأفضل شكل، وصورنا جانبًا كبيرًا منه فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن فريق العمل صور مشاهد الأكشن فى لوكشينات ضخمة وكل المشاهد كانت تحت إشراف فريق متخصص حتى تخرج بالشكل المطلوب للجمهور، وأعتقد أن النتيجة كانت مبهرة للجميع.

*وماذا عن أجواء التصوير فى السعودية؟

الأجواء فى السعودية كانت رائعة جدا، وكنت سعيدا بحفاوة الجمهور واستقباله لنا، وكنت أشعر أننى فى بيتى ولم أترك مصر، وهذه دائمًا وأبدًا رسالة الفن، حيث صناعة التقارب والألفة بين الشعوب، الفن يصلح ما يفسده غيره.

*فيلم ولاد رزق 3 يتضمن مشاهد أكشن عنيفة.. هل كان هناك إصابات؟

لم تحدث أى إصابات أثناء التصوير مطلقا، بالرغم من أن مشاهد الأكشن جميعها كانت صعبة، ولكن تم تصويرها بتقنيات حديثة وعالية الجودة وكل المشاهد تم تنفيذها باحترافية شديدة، وهذا يحسب بطبيعة الحال للفريق المشرف على مشاهد الأكشن والمخرج الكبير طارق العريان.

*وماذا عن الجزء الرابع من ولاد رزق؟

أتمنى استمرار سلسلة ولاد رزق، ويكون هناك جزء رابع وخامس بأفكار جديدة ومختلفة، وأحب أن أشارك فى الأعمال الناجحة لأنها تكون إضافة إلى تاريخى.

*هل تهتم بالمنافسة خاصة أن ولاد رزق تم عرضه فى موسم عيد الأضحى لعام 2024؟

بالنسبة لى أتمنى التوفيق والنجاح لجميع زملائى لأن النجاح وسط أشخاص ناجحين يجعلك تشعر بالمتعة أكثر من شعورك بالنجاح بمفردك، من الممكن أن أقدم فيلما جيدا هذا العام، وزميل آخر يقدم فيلما جيدا، وهكذا، وأتمنى أن يكون موسم نجاح على جميع زملائى، ونحن لدينا القدرة على عمل أفلام أفضل بكثير من الغرب، وأسعى دائمًا لتقديم المختلف والجديد للجمهور.

*وماذا عن عودتك للدراما من جديد؟

بالطبع أتمنى العودة إلى الجمهور من جديد للشاشة الصغيرة، ولكنى أريدها مختلفة وقوية، وفى حالة وجود سيناريو مختلف بالتأكيد لا أمانع من تقديمه على الشاشة الصغيرة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو". 
 

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