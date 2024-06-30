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أخبار مصر

بتكلفة 33 مليار دولار، مدبولي يشهد توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء

مدبولي يشهد توقيع
مدبولي يشهد توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء
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 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار،  على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور  محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء

وقام بالتوقيع كل من  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور  محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، فتم توقيعها مع شركة داي انفراستركشر ""DAI، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، وقام بتوقيعها  مراد شريف سامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة داي انفراستركشر.

بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور انيرجي"OCIOR"، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية، وقام بتوقيعها  حسين ريحان، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيور انيرجي.

إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة

وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها عن شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، بينما وقع عن شركة فولتاليا كريم العزاوي، المدير الإقليمي للشركة، وانجيلا أفريكانو، رئيس المشروعات الخاصة بالشركة.


وفيما يخص الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر"MASDAR"، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها كل من:  نادر زكي، الرئيس الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بريتيش بتروليوم، وأندرياس بيرينجر، مدير ادارة تطوير الاعمال والشؤون التجارية بشركة مصدر للهيدروجين الأخضر، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس ادارة شركة انفينتي باور القابضة.

وعلى هامش التوقيع، قال  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ان توقيع اتفاقيات اليومي يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بتلك المنطقة.

كما أشار  أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، من خلال تشجيع تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة.

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ميناء السخنة مشروع للأمونيا الخضراء وزيرة التخطيط مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي وزير الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي صندوق مصر السيادي هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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