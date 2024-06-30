الأحد 30 يونيو 2024
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رياضة

مودريتش يلمح للاعتزال الدولي بعد الخروج من يورو 2024

مودريتش
مودريتش
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ألمح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى اعتزاله اللعب الدولي في رسالة لجماهير بلاده، عقب الإقصاء المبكر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وحل المنتخب الكرواتي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط، خلف إيطاليا (4 نقاط) وإسبانيا (9 نقاط).

رسالة لوكا مودريتش 

وفي هذا الصدد، قال مودريتش عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع هذا القميص، شعرت بلحظات السعادة والفخر الأكبر في حياتي".

وتابع: "في بطولة أمم أوروبا 2024، عشنا الجانب الأقل جمالا في كرة القدم، لكن فخر اللعب لكرواتيا لا يعتمد على النتائج.. شكرا لكم على الدعم الكبير".

وأثارت كلمات مودريتش بعض القلق، حول ما إذا كان ينوي الاستمرار مع المنتخب الكرواتي، أو إعلان الاعتزال الدولي.

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