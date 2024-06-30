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رياضة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

جوزيه جوميز، فيتو
جوزيه جوميز، فيتو
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ينتظر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على مكافأة الفوز بلقب بطولة الكونفدرالية. 

وحصل المدير الفني للزمالك خلال الأيام الماضية على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة لدي القلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين  على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة. 

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