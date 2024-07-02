الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طريقة إيقاف الإعلانات بواجهة نظام ويندوز 11

ويندوز، فيتو
ويندوز، فيتو
ads

يواجه بعض مستخدمي نظام تشغيل ويندوز 11 مشكلة ظهور الإعلانات بواجهة النظام، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف الإعلانات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11. 

 

كيفية إيقاف إعلانات ويندوز 11 

أبرز خطوة هى تغيير الإعدادات في نظام مايكروسوفت ويندوز 11 من أجل منع  ظهور الإعلانات عبر  فتح تطبيق الإعدادات من قائمة البدء ثم  اختيار الخصوصية والأمان.

أسفل قسم أذونات ويندوز يتم الضغط  فوق عام ثم تعطيل خيار دع التطبيقات تعرض لإعلانات مخصصة باستخدام معرف الإعلانات الخاص بي عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

بعد ذلك يتم وقف خيار أرني المحتوى المقترح في تطبيق الإعدادات عن طريق الضغط على زر التبديل الموجود بجواره ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل الخصائص الأخرى الظاهرة في الشاشة نفسها، لأنها تسمح لنظام التشغيل بتتبع النشاط أثناء استخدام الحاسب.

بعد ذلك يتم الضغط فوق تبويب النظام الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار الإشعارات والتمرير إلى الأسفل حتى الوصول  إلى تبويب إعدادات إضافية ثم الضغط فوق السهم الظاهر بجانب اسم التبويب لإظهار الخيارات المتاحة.

تعطّيل جميع الخيارات التي ستظهر وبهذه الطريقة سيتوقف ويندوز 11 عن اقتراح طرق أفضل لاستخدام نظام التشغيل ثم  الضغط  فوق تبويب تخصيص الظاهر في الجهة اليُسرى من تطبيق الإعدادات ثم اختيار استخدام الجهاز  من القائمة التي ستظهر في الجهة اليُمنى.

بعد ذلك يتم تعطّيل جميع الخيارات المدرجة في هذه الصفحة لتعطيل الإعلانات والاقتراحات التي تظهر بناءً على التطبيقات المستخدمة.

كما يمكن إزالة التطبيقات المثبتة سابقًا في ويندوز 11 لتعطيل ظهور الإعلانات فقد تعرض بعض التطبيقات المثبتة سابقًا في الحاسب  إعلانات للمستخدمين في نظام ويندوز 11 بهدف شراء منتجاتهم الأخرى فإذا كانت هذه التطبيقات غير مهمة  ولم تعد تستخدمها، يمكن إزالتها بفتح تطبيق الإعدادات في ويندوز 11، ثم انقر فوق خيار التطبيقات والضغط فوق خيار التطبيقات المثبتة من القائمة الظاهرة في الجهة اليمنى وحذف أي تطبيقات غير مرغوبة من هذه القائمة عن طريق الضغط فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر بجانب اسم التطبيق، ثم اختيار إلغاء التثبيت.

إيقاف إعلانات مستكشف الملفات 

بالخطوات، طريقة رفع وضوح شاشة حاسبات ويندوز

طريقة تقديم الساعة يدويا بحاسبات نظام ويندوز

يجب  وقف ظهور الإعلانات في مستكشف الملفات فقد يعرض مستكشف الملفات في نظام ويندوز 11 الإعلانات، ويمكن تعطيلها بفتح تطبيق  والضغط فوق الزر الثلاثي النقاط، واختيار الخيارات  من القائمة  للانتقال إلى الإعدادات ثم الضغط  فوق تبويب  والتمرير إلى الأسفل في قسم الإعدادات المتقدمة  حتى يظهر خيار ثم أينما إزالة إشارة الموافقة الظاهرة في المربع بجانب هذا الخيار  والضغط  فوق زر تطبيق والموافقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ويندوز مايكروسوفت ويندوز مايكروسوفت ويندوز 11 ويندوز 11 الإعلانات

مواد متعلقة

سعر ومواصفات هاتف آيفون 11 نسخة 2024 فى مصر

لتحسين جودة التعليم، مايكروسوفت تطلق مساعدا قائما على الذكاء الاصطناعي

طريقة التغلب على اختفاء الإشعارات بهواتف أندرويد

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مستشار سابق بالبنتاجون: العالم كله سئم منا وأمريكا ستفقد الهيمنة على العالم (فيديو)

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية