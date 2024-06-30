بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وزير التنمية المحلية يستعرض إنجازات حياة كريمة

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي بدأت مسيرتها بمرحلة تمهيدية خلال العام المالي 2019/2020 استهدفت 143 قرية في 11 محافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة خلال استعراضه تقريرًا تلقاه من الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المرحلة التمهيدية وتم بتشكيل وحدة مركزية للإشراف على المبادرة بالوزارة يتبعها وحدة بكل محافظة.

المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري

وأشار اللواء هشام آمنة إلي نجاح وزارة التنمية المحلية من خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة في تنفيذ وإنهاء 625 مشروعا في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري والتي وجه بها فخامة الرئيس السيسي وانطلقت في مطلع العام المالي 2021-2022 وجار الانتهاء من مشروعات هذه المرحلة التي تستهدف 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، وفي نفس الوقت التخطيط لبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي ستستهدف نحو 1667 قرية يعيش فيها 20 مليون مواطن.

وقال إن الوزارة نفذت خلال المرحلة التمهيدية 625 مشروعًا ساهمت في إحداث تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وانخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة تقترب من 20%، وعززت من الإتاحة التعليمية وتوفر بيئة تعلم جيدة.

مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري

وأضاف آمنة أن مشروعات المرحلة التمهيدية أسهمت كذلك في معالجة واحدة من أهم مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري وهي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مضاعفة كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% تقريبًا وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب في هذه القري من 84% إلى حوالي 93%، ورفعت معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى الـ 143 قرية من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن استثمارات الإدارة المحلية في المبادرة عززت من الاتصالية الجغرافية ونجحت في القضاء على عزلة القرى المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية بشكل مباشر وسهلت وصول المواطنين لمرافق الخدمات من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلًا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في شبكات ومحولات الكهرباء العامة وأعمدة وكشافات الإنارة.

وأكد أن المبادرة في مرحلتها التمهيدية ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية في 51 قرية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما ساهمت المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات تحسين البيئة في عشرات القرى المستهدفة.

وحول أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، قال وزير التنمية المحلية أنه بتحول المبادرة إلى برنامج قومي تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية، وبإشراف مباشر من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لعبت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دورًا محوريا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية، والتي تخطت 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه، وقد تشاركت كافة أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة.

مبادرة " حياة كريمة "

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي في العالم حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات، حيث وفرت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي، المنشآت الصحية، المدارس، مراكز الشباب، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، محطات مياه الشرب، مضيفا ان الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الايجابية من خلال توفير نحو 20% من هذه الأراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين.

وأوضح أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا، حيث تم نهو الأعمال الإنشائية في 328 مجمعا وتأثيث 183 مجمعًا وتشغيلها، وجار نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات، مشيرًا الي أنه تم انشاء 124 سوق ، 130 نقطة اطفاء، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة، حيث تلعب هذه المشروعات دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الأسواق والنقل.

وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإداري واعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الإنشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الادارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقًا للمعايير التخطيطية ذات الصلة، كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.