يورو 2024، تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا في دور الـ16

يورو 2024، يستضيف ملعب كولن مواجهة بين إسبانيا وجورجيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، المقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وجورجيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة بي ان سبورت ماكس 2.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبن لو نورماند، ناتشو، ماركو كوكوريا.

خط الوسط: بيدري، رودري، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

ورغم صعوبة المجموعة والتي تم وصفها بمجموعة الموت، نجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز رائع في بداية مشواره على حساب كرواتيا 3-0، قبل أن يفوز على إيطاليا وألبانيا 1-0.

منتخب جورجيا يتأهل لدور الستة عشر

على الجانب الآخر، حقق منتخب جورجيا تأهلا تاريخيا لدور الستة عشر من يورو 2024 في أول ظهور له في تاريخه بالبطولة، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة والتي ضمت البرتغال وتركيا والتشيك.

ولم تكن بداية جورجيا مثالية، حيث خسر الفريق 1-3 أمام تركيا، قبل التعادل مع التشيك 1-1، ثم الفوز التاريخي على البرتغال 2-0، وهو الفوز الأول في تاريخ المنتخب الجورجي بالبطولة.

ويعد المنتخب الإسباني المرشح الأوفر حظا، ليس فقط للفوز على جورجيا، ولكن للتتويج باللقب، عطفا على الأداء الرائع الذي قدمه في دور المجموعات، وتألق مجموعة من أبرز لاعبيه، رغم الانتقادات التي وجهت لمدربه لويس دي لافوينتي قبل انطلاق البطولة.

ويسعى منتخب إسبانيا إلى استعادة لقب يورو 2024 الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2012، وتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب، إلى جانب النسخة المذكورة، في عامي 1964 و2008.

مواجهات قوية في يورو 2024

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الجورجي المواجهة وليس لديه ما يخسره، خاصة وأن تأهله يعد تاريخيا بالنظر إلى المشاركة الأولى له في تاريخه بالبطولة.

ويتسلح الفريق بنجم نابولي الإيطالي وجناحه كفيتشا كفاراتسيخليا، فضلا عن الحارس مامارادشفيلي، الذي أدى دورا كبيرا في صعود منتخب بلاده لدور الستة عشر، بتصدياته الحاسمة، ليس فقط أمام البرتغال في المباراة الأخيرة، ولكن في كافة مباريات جورجيا بالبطولة.

لكن تفاؤل المنتخب الجورجي بإمكانيات لاعبيه وبأدائه الجيد في دور المجموعات، يقابله إحصائية غير مبشرة قبل المواجهة التي ستقام في كولون، حيث التقى الفريقان في تصفيات البطولة.

وتواجد منتخبا إسبانيا وجورجيا في المجموعة الأولى بالتصفيات، حيث فاز الإسبان في تبليسي بنتيجة كبيرة 7-1، قبل أن يعيد تفوقه مجددا على أرضه 3-1.

وسيكون على المنتخب الجورجي ومدربه الفرنسي ويلي سانيول، عدم الالتفات إلى تلك النتيجة، حينما تنطلق صافرة بداية المباراة في كولن.