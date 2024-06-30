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رياضة

يورو 2024، إنجلترا في اختبار صعب أمام سلوفاكيا الليلة

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو
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يورو 2024، يخوض منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، مواجهة قوية أمام منتخب سلوفاكيا اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل مباشرة على شاشة بي ان سبورت ماكس 1.

غيابات قوية في صفوف إنجلترا

وشهدت تدريبات منتخب إنجلترا غياب ثنائي الفريق ديكلان رايس وكيران تريبير، قبل المباراة القادمة في دور الـ16 من منافسات يورو 2024.

وتأهلت إنجلترا إلى منافسات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، متصدرة مجموعتها بـ 5 نقاط، لتلاقي منتخب سلوفاكيا يوم الأحد القادم.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تدريبات إنجلترا الخميس، شهدت غياب الثنائي ديكلان رايس وكيران تريبير، وتدربا بصورة منفردة، ويخشى ساوثجيت من عدم جاهزيتهما في الوقت المناسب قبل مباراة سلوفاكيا.

من ناحية أخرى عاد لوك شاو إلى تدريبات إنجلترا الجماعية، وتشير التقارير إلى جاهزيته لمباراة سلوفاكيا.

مدرب سلوفاكيا يتحدث عن مواجهة إنجلترا 

وتضرب سلوفاكيا موعدًا في ثمن النهائي أمام إنجلترا اليوم الأحد، وكانت تجربتها الوحيدة في ذلك الدور هي الخسارة أمام ألمانيا بثلاثية نظيفة في يورو 2016.

وأعرب فرانشيسكو كالزونا، مدرب منتخب سلوفاكيا، عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى ثمن نهائي يورو 2024 المقام حاليًا في ألمانيا.

ونجحت سلوفاكيا في التأهل لثمن نهائي اليورو للمرة الثانية في تاريخها، بعد التعادل بنتيجة (1-1) أمام رومانيا الأربعاء، لتتأهل بين أفضل ثوالث.

وقال كالزونا في تصريحات نقلتها صحيفة "كيكر" الألمانية: "أنا سعيد بالتأهل للأدوار الاقصائية، كما أنني راض بالمستوى الذي قدمناه، نجحنا في فرض أسلوبنا في أرض الملعب".

وأضاف: "نحن نقدم كرة قدم هجومية، أحاول زرع في عقول اللاعبين الرغبة في تقديم كرة قدم هجومية دائمًا، وعندما يلعب ذلك الفريق كرة قدم جيدة أكون سعيدًا".

وتابع: "نحن نحضر لمباراة العمر ضد إنجلترا، قبل بدء البطولة لم يراهن علينا أحد ولو بيورو واحد، والآن أنا سعيد للغاية بالتواجد في دور الـ16، وأتطلع للاحتفال الكبير"، في إشارة إلى ثقته في عدم مغادرة فريقه من ثمن النهائي.

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