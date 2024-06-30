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خارج الحدود

روسيا تدمر 36 مسيرة أوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية،فيتو
الحرب الروسية الاوكرانية،فيتو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الروسية دمرت 36 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة غرب روسيا قريبة من الحدود.

روسيا تدخر 36 مسيرة أوكرانية

وأوضحت الوزارة في منشور على "تليجرام" أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت 15 طائرة دون طيار فوق منطقة كورسك، و9 طائرات مسيرة فوق منطقة ليبيتسك، و4 طائرات مسيرة فوق منطقتي فورونيج وبريانسك، وطائرتين فوق منطقتي أوريول وبيلورود". 

وأكد حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف على "تليجرام" أن الدفاعات الجوية دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية ولم تقع إصابات أو أضرار. 

وفي منطقة ليبيتسك، كان الهجوم ضخمًا، بحسب حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف، وقال أرتامونوف الأحد على شبكة "تليجرام" إن المسيرات التسع التي أُسقِطَت كانت فوق منطقة ليبيتسك الصناعية، مؤكدًا أنه لم تقع إصابات.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذا العام، مستهدفة مواقع للطاقة تقول إنها تزود الجيش الروسي، وكذلك البلدات والقرى عبر الحدود.

وشن الجيش الروسي الشهر الماضي هجومًا بريًا جديدًا كبيرًا على منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، مؤكدًا أنه يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة ودفع القوات الأوكرانية إلى التراجع لحماية منطقة بيلجورود الحدودية الروسية من القصف.

واستخدمت روسيا وأوكرانيا الطائرات دون طيار على نطاق واسع، وكثفت كييف هجماتها على الأراضي الروسية هذا العام، مستهدفة مواقع الطاقة كلها.

وأفاد حاكم منطقة كورسك أمس السبت بأن 5 أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في هجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على قرية جوروديشتشي الروسية على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

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