الأحد 30 يونيو 2024
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ثقافة وفنون

عرض "صائد الدبابات" و"نهاية خط بارليف" بنادي سينما الإسماعيلية

نادي سينما الإسماعيلية،
نادي سينما الإسماعيلية، فيتو
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 ينظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، نادي سينما الإسماعيلية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

عروض نادي سينما الإسماعيلية 

 ويعرض نادي سينما الإسماعيلية  فيلم “صائد الدبابات” للمخرج خيري بشارة، وفيلم “نهاية خط بارليف” إخراج عبد القادر التلمساني، وهي أفلام أجرى مهرجان الإسماعيلية ترميم لها.

ويأتي عرض هذه الأفلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو. 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة شاهندة محمد علي.

نادي سينما الإسماعيلية 

  يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت  إشراف فني إسلام أحمد علي وشاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.

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