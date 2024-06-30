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أخبار مصر

وزارة العمل: اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
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 أكدت وزارة العمل في بيان اليوم الأحد،على كتابها الدوري الذي أرسلته -منذ أيام- إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات لتعميمه على المُنشآت ومواقع العمل والإنتاج لنشر أحكامه، والعمل بمُقتضاه، وذلك باعتبار اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

إجازة القطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو 

 وأوضحت الوزارة على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المُناسبة تقدم حسن شحاتة وزير العمل بخالص التهنئة القلبية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة احتفال "الشعب المصري" بذكرى ثورة 30 يونيه.

وقال شحاتة: " يُشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيه 2013، في ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، وساهمت في حمايتها من الانهيار والتفكك، مُتمسكًا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعة في بناء "جمهوريته الجديدة" تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يخوض الآن و- يُسانده "شعب عظیم" - معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج ".

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