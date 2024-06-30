الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع إسماعيل هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو
ads

الحرب على غزة ، بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لـ  حركة حماس إسماعيل هنية أمس السبت، مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت مصادرة دبلوماسية بأن قالن وهنية تناولا في الاتصال المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

استشهاد شقيقة إسماعيل هنية في هجوم إسرائيلي 

كما قدم قالن تعازيه لهنية باستشهاد شقيقته الكبرى في هجوم إسرائيلي وشهداء الشعب الفلسطيني. وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها على "تليجرام": "تلقى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا  من السيد إبراهيم قالن رئيس الاستخبارات التركية، تناول فيه تقييم مسار المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة ومعطيات التوصل للاتفاق، كما قدم سيادته التعازي لرئيس الحركة باستشهاد شقيقته الكبرى وعائلتها وشهداء الشعب الفلسطيني".

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين من أجل الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 31 مايو الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب على غزة جهاز الاستخبارات التركي إ إسماعيل هنية حركة حماس إطلاق النار في غزة المساعدات الانسانية الشعب الفلسطيني تليجرام الحرب الإسرائيلية علي غزة قطاع غزة الرئيس الامريكي جو بايدن

مواد متعلقة

إسماعيل هنية يتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة

أول تعليق من إسماعيل هنية على استشهاد شقيقته وعدد من أفراد عائلته في غزة

أخبار مصر: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، رابطة الأندية تخطر الزمالك بعقوبات الانسحاب من القمة، مفاجأة فى أسعار الذهب، استشهاد شقيقة إسماعيل هنية

إسماعيل هنية: عملية 7 أكتوبر ضربت ركائز الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية