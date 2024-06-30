عريس يابوي طخه بس متعوروش، 38 عامًا على رحيل الكوميديانة نبيلة السيد

نبيلة السيد، واحدة من أهم نجمات الكوميديا في السينما المصرية، واستطاعت بموهبتها أن تصنع اسمها وسط عمالقة التمثيل، وإن كانت أدوارها قليلة، ولكن اعتبرها النقاد خليفة للفنانة الراحلة وداد حمدي، أدت دور الخادمة بجدارة، فكان المنتجون يستعينون بها في هذا الدور بعد رحيل وداد حمدى، كان أول دور لها فى السينما مع نجيب الريحانى فى فيلم " غزل البنات " رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1986.

حالة نجاح وتألق فريدة، تميزت بالبساطة والتواضع الى جانب خفة الدم، كانت للفنانة نبيلة السيد حضور متميز، لمعت فى برنامج "ساعة لقلبك" وهى امتداد للشخصيات التى قدمتها زينات صدقى سواء فى المسرح أو السينما إلا أنها كانت بعيدة عن أدوار العنوسة ففى بعض افلامها كانت زوجة المعلم رضا، مثلت كل الأدوار إلا أدوار سيدات الطبقة الارستقراطية.

دور صغير لنبيلة السيد فى غزل البنات كان البداية

ولدت الكوميديانة نبيلة السيد عام 1938 فى حارة أبو الشوارب المتفرعة من شارع محمد على حيث كان أبوها يعمل متعهد أفراح ولديه محل لبيع الآلات الموسيقية، وبدأت التمثيل وهى فى سن 11 عاما فى فيلم غزل البنات فهى الفتاة التى قرأت أمام الأستاذ حمام فى الفصل "نجيب الريحانى" وقالت ويلك ويلك ويلك ـ بضم اللام.

نبيلة السيد احدى طالبات فصل الاستاذ حمام فى غزل البنات

تخرجت نبيلة السيد في معهد التمثيل عام 1949 وهو نفس العام الذي أنتج فيه فيلم غزل البنات، وكان الفنان أنور وجدي منتج ومخرج الفيلم يبحث وقتها عن مجموعة مختلفة من البنات ليكونوا مع الأستاذ حمام "نجيب الريحاني"، وكانت نبيلة ضمن هؤلاء البنات وقامت بدور كومبارس فى أول ظهور لها أمام الكاميرا.

نبيلة السيد.. دور العالمة فى خلى بالك من زوزو

شاركت نبيلة السيد في العديد من الأعمال تجاوز عددها 180 عملا في السينما والمسرح والاذاعة والدراما التليفزيونية أيضًا، وجميعها أدوارا ثانوية لا ترقى الى ادوار البطولة، وخلال مشوارها برزت في دور العالمة في فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس في "البحث عن فضيحة"، ودور الحماة في فيلم "ممنوع في ليلة الدخلة، وفى فيلم " أبى فوق الشجرة " قدمت دور فتاة الليل التى تهوى الرجال.

نبيلة السيد

كما قدمت نبيلة السيد أدوارا متميزة في أفلام: بالوالدين احسانا، السكرية، عماشة فى الأدغال، رضا بوند، سواق الاتوبيس، ملك التاكسى، الى المأذون يا حبيبى، مراتى مدير عام ملوك الضحك، الشيطان والخريف،، الراقصة والطبال، وغيرها ن وكان آخر أفلامها باسم " القطار " الذي عرض بعد رحيلها.

نبيلة السيد فى فيلم البحث عن فضيحة



قدمت نبيلة السيد ودور الفتاة الفلاحة العانس في فيلم "البحث عن فضيحة " مع عادل امام وسمير صبرى ومرفت أمين، وهو الفيلم الذي أطلقت فيه أشهر افيهاتها " عريس يابوى اضربه بس متموتوش، أنا دايخة ياماى.

اسم نبيلة السيد على الأفيش بعد الرحيل

وفي المسرح فعندما تغيبت إحدى الممثلات فاستعان نجيب الريحاني بـ نبيلة السيد لتقديم دورها في مسرحية 30 يوم في السجن ثم قدمت: البيجاما الحمراء، سيرك يا دنيا، الدنيا مقلوبة، زنقة ستات، أما آخر مسرحية قدمتها هى "ابتسامة وراء القضبان" إلا أنها ماتت قبل تقديمها فوضع اسمها فى أفيش المسرحية أول اسم لأول مرة في تاريخها الفني.

الفنانة نبيلة السيد

قدمت نبيلة السيد دور "زينب هانم جادالله"، كما كان يناديها رمضان السكرى "حسن مصطفى" فى مسرحية " العيال كبرت " والتي أدته الفنانة كريمة مختار، بعد الفنانة نبيلة السيد التي قدمته بالفعل في بداية عرض المسرحية لمدة ثلاثة سنوات وكانت الأم الأولى في المسرحية، وبعد اعتذارها عن الدور الذي قدمته كريمة مختار، وتم تسجيل المسرحية للتليفزيون في ذلك الوقت عام 1979.

نبيلة السيد تقدم عبده كاراتيه وأحلام بالتقسيط فى الإذاعة

في الإذاعة قدمت نبيلة السيد مسلسلات كوميدية منها: أشجع رجل في العالم، رضا بوند، ليلة القبض على فاطمة، عبده كاراتيه، العزوة، مذكرات زوج، أحلام بالتقسيط، الأرملة العذراء، أوهام الحب، الشاطر عوكل

زواج نبيلة السيد من المخرج حسن نشأت حتى الرحيل

قدمت نبيلة السيد للتليفزيون أدوارا فى مسلسلات: العسل المر، عيلة الدوغري، صيام صيام، متاعب المهنة، اخو البنات، غوايش، أهلا بالسكان، عماشة عكاشة، وغيرها، وكان آخر مسلسلاتها "كابتن جودة " مع الفنان سمير غانم.

تزوجت خفيفة الدم نبيلة السيد من المخرج حسن نشأت الذي يصغرها بـ 15 عاما، وظلت معه حتى رحلت في مثل هذا اليوم 30 يونيو عام 1986 مصابة بالسرطان عن عمر 48 عاما..