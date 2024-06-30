ليلى حمدي.. حكايات رفيعة هانم في السينما والحياة.. كانت تلتهم دجاجتين ورطلًا من اللحم في الوجبة.. انفصلت عن زوجها بسبب احتراف الفن.. ورحلت في مثل هذا اليوم قبل 51 عامًا

ليلى حمدى، إحدى نجمات الزمن الجميل، شديدة البدانة مما جعلها تنفرد بأدوار مميزة، قدمت أدوارا عديدة فى السينما لكنها كلها أدوار ثانوية بل هامشية دخيلة على النص، عشقت رفيعة هانم التمثيل، وكان الرسام رخا يتخذها موديلا للشخصية الكاريكاتورية ـ البدينة المتسلطة، ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 1973.

ولدت الفنانة خفيفة الظل إقبال أحمد خليل الشهيرة بـ ليلى حمدى الشهيرة والمعروفة سينمائيا باسم رفيعة هانم عام 1929، تميزت بالبدانة المفرطة واشتهرت بشهيتها الواسعة للطعام، ووجبتها الأساسية اللحم والخضار فهى تأكل في الوجبة الواحدة أربعة أرغفة ودجاجتين ورطل من اللحم إلى جانب الفاكهة والحلويات مما أدى إلى زيادة وزنها بصورة مخيفة.

طلاق بسبب احتراف التمثيل

تلقت دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج تزوجت من ضابط اسمه عواد الزياتي ترك الخدمة ليرث العمودية عن والده في القلج بمحافظة القليوبية ولها منه ابنها عماد، لكنه حاول إرغامها على ترك العمل بالفن فتم الطلاق لتحترف التمثيل بعد طلاقها منه.

ليلى حمدى الشهيرة بـ رفيعة هانم

طلقت ليلى حمدى من زوجها الأول والثانى رغما عن إرادتها، وهى ترجع ذلك كما صرحت في مجلة الجيل عام 1955 إلى الصحافة، قالت رفيعة هانم: لقد كنت ضحية الصحافة مرتين، طلقت من زوجى الأول والد طفلى وكان عمدة من عمد الأرياف بسبب خبر نشرته إحدى الصحف، ثم طلقت من عريسى الجديد قبل أن أهنأ معه بشهر العسل بسبب خبر نشرته مجلة الجيل عن زواجى وقالت فيه إنه السبع أفندى واعتبر زوجى هذا الاسم إهانة له ومحاولة للسخرية منه، فخيرنى بين اعتزال الفن أو الطلاق، فاخترت الحل الثانى لحبى للفن، وبذلك جنت الصحافة علىّ مرتين، لذلك أرجو من تسبب في هذا الطلاق أن يبحث لى عن سبع أفندى آخر كى أتزوجه، ولا يزال البحث جاريا عن سبع أفندى جديد.

إعلان زواج فى مجلة روز اليوسف

عندما رغبت ليلى حمدى ـ رفيعة هانم ـ في الزواج مرة أخرى قامت بنشر إعلان في مجلة روز اليوسف في باب إعلانات زواج عام 1954 تقول فيه: فنانة معروفة خفيفة جميلة خمرية اللون وخريجة مدرسة المعلمات عمرها 29 عاما وعضوة في فرقة إسماعيل يس عندها طفل في العاشرة من عمره ترغب في الزواج من رجل محترم لا يقل عمره عن أربعين عاما، ولا مانع أن كان سبق له الزواج ولديه أولاد ولا يقل دخله عن خمسين جنيها بشرط أن يسمح لها بالعمل الفني بعد الزواج.

كاريكاتير رخا فى الاخبار عن رفيعة والسبع أفندى



بالفعل تقدم لها رجل وتم الزواج أطلق عليه رسام الكاريكاتير عبد المنعم رخا اسم السبع أفندى، حيث كان يرسم لها كاريكاتير في الأخبار تضم مقالب يكتبها ونكات لليلى حمدى تحت عنوان (رفيعة هانم والسبع أفندي)، وكان الصحفى محمد التابعى هو مبتكر هذه الشخصية الكاريكاتيرية، وكان يضع بنفسه تعليقات الكاريكاتير ووجدت الشخصية صدى كبيرا لدى القراء زادت من شهرتها..

بداية ليلى حمدي مع فرقة ساعة لقلبك

بدأت ليلى حمدى التمثيل في الإذاعة بفرقة ساعة لقلبك وفرقة إسماعيل يس ودخلت في صراع مع الممثلة السمينة جدا رفيعة الشال التي كانت منافستها في السينما في الوزن الثقيل على الاسم، حيث ادعت كل منهما أنها صاحبة اسم رفيعة هانم ولا يحق للأخرى استعماله.

كاريكاتير رفيعة هانم والسبع أفندى

ورغب الفنان رخا في التجديد وإدخال شخصيات جديدة في رسوماته بالتركيز على شخصية بنت البلد التي ابتكرها، فثارت غيرة رفيعة هانم عندما شاهدت لوحة فنية منشورة بالصحف رسمها الفنان عبد المنعم رخا لفنانة أخرى في شخصية بنت البلد بعد أن كانت هي صاحبة الشخصية الرئيسية في الكاريكاتير فما كان منها إلا أن ذهبت ومعها زوجها السبع أفندى إلى بيت الفنان رخا لعتابه، وعندما قابلته نهرته بشدة وقالت له: بنت مين دى اللى أنت رسمتها، هي أحسن منى في إيه ولا أشهر منى، ولا أتخن منى، تدخل السبع أفندى في الحوار ليسكتها، قالت له: اسكت أنت.. فقال لها: أنا الراجل، فصرخت فيه قائلة: راجل.. وقذفته بساقها فطار في الفضاء كما تطير الكرة، وبدأ رخا يرسم رفيعة هانم بريشته وقد قفز السبع أفندى وجلس على إحدى ركبتى زوجته، وبمجرد نشر الكاريكاتير تم الطلاق.

رفيعة هانم تقرأ الفنجان



بعد الطلاق حاولت ليلى حمدى الانتحار من شباك بيتها لكنها لم تستطع القفز ووقعت على الأرض وكُسرت قدماها، وأصبحت حبيسة البيت، وامتنع المخرجون عن الاستعانة بها وتراكمت عليها الديون واتصلت بليلة القدر بالأخبار لمساعدتها، كما ساعدها المخرج السيد بدير في تسديد ديونها ولجأت في نهاية المطاف إلى قراءة الفنجان للراغبين من زملائها وزميلاتها بمقابل مادى.

زواج رابع وطلاق قبل الرحيل

تزوجت ليلى حمدى مرة رابعة عام 1958 من الممثل سمير ولى الدين والد الفنان الراحل علاء ولى الدين الذى خيرها بين التمثيل وبين استمرار الزواج بها فاختارت التمثيل وتم الطلاق.

أدوار هامشية متشابهة

حصر المخرجون الممثلة ليلى حمدى فى أدوار هامشية فى الأفلام لكنها كانت راضية بذلك، وكانت أول أدوار ليلى حمدى فى فيلم " بين قلبين " عام 1953، وقدمت بعد ذلك أدوارا متشابهة فهى الخادمة السمينة في "سكر هانم"، والتلميذة المشاكسة في "شارع الحب"، وزوجة عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول"، لتشارك فيما يقرب من 55 عملا سينمائيًا منها سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، اسماعيل يس فى حديقة الحيوانات بيت الطالبات، صغيرة على الحب ، الستات مايعرفوش يكدبوا، فتافيت السكر، المجانين فى نعيم، مطلوب زوجة فورا، شارع الحب، الأيدى الناعمة وغيرها.

مغامرات رفيعة هانم والسبع أفندى

فى عام 1964 طرقت ليلى حمدى كل الأبواب لكى تعود إلى عشقها التمثيل، حتى أعد لها المخرج وليم يس حلقات بعنوان مغامرات رفيعة هانم والسبع أفندى للعرض بالتليفزيون، إلا أن المرض كان قد أصابها ولم يكتمل المسلسل ورحلت في يونيو 1973 عن 44 عاما.