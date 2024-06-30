القبض على مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش و200 جرام شابو وسلاح ناري بالأقصر

نجحت مباحث الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة وسلاح ناري، والذي سبق اتهامه فى 23 قضية مختلفة.

ضبط مسجل خطر



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، بضبط العنصر الإجرامي «ع.ع.أ» يبلغ من العمر 40 عاما، بدون عمل، ومقيم شارع المزدلفة بندر الأقصر، والسابق اتهامه في عدد 23 قضية ما بين مخدرات، سلاح، سرقة.

شابو وحشيش

وتمكن ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة خرطوش، كمية من الشابو المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة جنح قسم شرطة الأقصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.