هافيرتز يقترب من عرش هدافي ألمانيا في اليورو
يورو 2024، أصبح منتخب ألمانيا ثاني المتأهلين لربع نهائي يورو 2024 بعد المنتخب السويسري، بالتغلب على الدنمارك 2-0 في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بفضل ثنائية كاي هافيرتز وجمال موسيالا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل هافيرتز هدفه الرابع في منافسات اليورو بشكل عام.
ولا يتفوق عليه من هدافي ألمانيا في البطولة الأوروبية، سوى الثنائي يورجن كلينسمان وماريو جوميز (5 أهداف لكل منهما).
هافيرتز ثالث ألماني
كما أصبح هافيرتز ثالث ألماني يسجل هدفين على الأقل، في أكثر من بطولة أوروبية، بعد رودي فولر وماريو جوميز، وفقا لشبكة "سكواكا".
ومن جانبه، أحرز موسيالا هدفه الثالث في اليورو، بعمر 21 عاما و4 شهور و3 أيام.
وطوال تاريخ اليورو، لم يصل إلى هذا الرقم بعمر أصغر منه، سوى واين روني (18 عاما و7 أشهر و28 يوما) في يورو 2004.
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