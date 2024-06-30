الأحد 30 يونيو 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 ونهائي كأس تونس والقنوات الناقلة

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو
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مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد مباريات قوية في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، ومجموعات كوبا أمريكا ونهائي كأس تونس.

مباريات اليوم في يورو 2024


إنجلترا ضد سلوفاكيا - 07:00  مساء - beIN Sports HD 1 Max.
إسبانيا ضد جورجيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.


 مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024


الأرجنتين ضد بيرو - 03:00 صباحا.
كندا ضد تشيلي - 03:00 صباحا.


 نهائي كأس تونس


الملعب التونسي ضد  النادي البنزرتي - 07:00 مساء - El Watania 1. 
 

 

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