مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 ونهائي كأس تونس والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد مباريات قوية في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، ومجموعات كوبا أمريكا ونهائي كأس تونس.
مباريات اليوم في يورو 2024
إنجلترا ضد سلوفاكيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
إسبانيا ضد جورجيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024
الأرجنتين ضد بيرو - 03:00 صباحا.
كندا ضد تشيلي - 03:00 صباحا.
نهائي كأس تونس
الملعب التونسي ضد النادي البنزرتي - 07:00 مساء - El Watania 1.
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