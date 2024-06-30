المصيلحي: توريد 3 ملايين طن و551 ألف طن في الموسم الجديد، سداد 45 مليار جنيه للموردين، والتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والتجارة الداخلية، اجتماعا مع اللجنة العليا للقمح، موجها باستمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها، وذلك حتى منتصف أغسطس المقبل.

وزير التموين: تويد 3 ملايين 551 ألف طن

موسم القمح الجديد 2024 ، وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطى المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، حيث أثنى الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب.

كما أثنى الوزير أيضا على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي، وكل الجهات المسوقة، سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

“التموين" تتعاقد على شراء 479 ألف طن قمح مستورد

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممثلة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 470 ألف طن قمح مستورد روسي أوكراني روماني بلغاري، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت أن الكمية تتضمن 50 ألف طن قمح بلغاري و60 ألف طن قمح أوكراني، و180 ألف طن قمح روسي و180 ألف طن قمح روماني.

الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح

وقال وزير التموين إن مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلي 6.6 شهر، كاشفا عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.

وأضاف وزير التموين أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

تجهيز 454 نقطة استلام القمح للموسم الجديد

ومن جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

وأكد أن توجيهات وزير التموين كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، موضحا إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.

المشروع القومي للصوامع

وأعلنت وزارة التموين زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 لتصل الى 83 صومعة فى 2023 وتشمل (78 صومعة داخلية – 5 صوامع موانئ ).



كما تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

ويستهدف مشروع وزارة التموين انشاء عدد 60 صومعة حقلية بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا ) بتكلفة استثمارية تصل الى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن باجمالى سعات تخزينية 600 الف طن.

وقد تم تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة باجمالى 30 الف طن.

وجارٍ توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 533 الف يورو.

كما يجري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى ( 5 ) ملايين طن.