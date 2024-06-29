الأحد 30 يونيو 2024
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رياضة

يورو 2024، هافيرتز يضع ألمانيا في المقدمة أمام الدنمارك

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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يورو 2024، تقدم منتخب ألمانيا على الدنمارك بالهدف الأول في الدقيقة 53 من ضربة جزاء أحرزها اللاعب كاي هافيرتز.

 

وكانت أحداث الشوط الأول لمباراة ألمانيا والدنمارك انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم السبت، في ثمن نهائي يورو 2024.

 

وكانت مباراة  منتخب ألمانيا، ضد الدنمارك عادت للاستئناف مرة أخرى بعد توقفها ربع ساعة بسبب الأحوال الجوية.

وقرر مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، قرر إيقاف اللعب بسبب سوء الأحوال الجوية، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ثمن نهائي يورو 2024.

 

 

 وأوقف الحكم، سير اللقاء في الدقيقة 35، بسبب صواعق البرق التي بدأت في ضرب الملعب مع هطوال الأمطار بغزارة، مساء اليوم السبت.

وغادر لاعبو الفريقين، أرض الملعب، وتوجهوا مباشرة إلى مقاعد البدلاء.

وبعد دقائق قليلة، غادر لاعبو الفريقين، الملعب تماما، وذهبوا إلى غرف خلع الملابس، مع كثافة هطول الأمطار.

تشكيل ألمانيا ضد الدنمارك


وأجرى ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا 3 تغييرات على تشكيل ألمانيا الأساسي، بالمقارنة مع دور المجموعات، حيث دفع بشلوتيربيك بدلا من تاه، بسبب إيقاف الأخير.

كما أشرك المدرب الألماني لاعبه ديفيد راوم بدلا من ميتلشتيت، ودفع بساني في مكان فيرتز.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

نوير - روديجر - راوم - كيميتش - هافيرتز - كروس - موسيالا - شلوتيربيك - ساني - جوندوجان - أندريش.

 

تشكيل الدنمارك ضد ألمانيا 

كما أعلن كاسبر هيولماند، مدرب الدنمارك، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

شمايكل - أندرسن - فيسترجارد - مايهلي - كريستينسين - ديلاني - هويلاند - إريكسن - أولسن - باه - هويبرج.

 

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا ضد الدنمارك مع الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا في دور ربع نهائي اليورو.

وتأهلت ألمانيا لدور الـ 16 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز أمام اسكتلندا (5-1) والمجر (2-0) والتعادل أمام سويسرا (1-1).

فيما حلت الدنمارك في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد التعادل أمام سلوفينيا (1-1) وأمام إنجلترا بنفس النتيجة قبل التعادل أمام صربيا بدون أهداف.

 

حكام مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البوسني عرفان بيلتو.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

 

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يورو 2024 منتخب ألمانيا الدنمارك كاي هافيرتز مباراة ألمانيا والدنمارك

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