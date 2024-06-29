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اقتصاد

خبير اقتصادي: الحزمة الأوروبية لدعم مصر تقدر بـ57 مليار دولار

مؤتمر الاستثمار المصري
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فيتو
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قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أعلن عن حزمة تصل لـ7.8 مليار يورو توجه لدعم الاستثمار، وجزء من هذه الأموال عبارة عن منح، والباقي قروض. 

حجم دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

وتابع خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة"ten"، الذي يقدمه نشأت الديهي، أن هذه الحزمة جزء من حزمة أكبر تصل إلى 57 مليار دولار، وتهدف لمساندة الدولة المصرية، ورسم طرق للمساعدة بعيدًا عن الفكر التقليدي القائم على المساعدة بالقروض.

 

السيسي من مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، فيتو

قيمة مذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي 

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي وصلت في بعض التوقعات لأكثر من 60 مليار دولار، ولكن الأهم هو تحويل هذه المذكرات إلى مشروعات حقيقية على الأرض. 
 

اتفاق صندوق النقد الدولي 

ولفت إلى أن الالتزام مع صندوق النقد الدولي ساهم في جذب الاتحاد الاوربي للاستثمار ومساعدة مصر، مشيرًا إلى أن أوروبا تهتم بالاستثمار في مجال الطاقة بصورة كبيرة، وهذا جزء من الاهتمام المصري في المرحلة الراهنة. 
 

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وأضاف أن الاقتصاد المصري متنوع وصلب وقادر على الصمود، بدليل قدرته على الصمود أمام الكثير من الصدمات العنيفة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

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