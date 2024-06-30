الغرف التجارية: متفائلون بنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي واقتصاد مصر مقاوم للأزمات

شارك الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية صباح السبت.

المؤتمر يعمق أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا

وحرص الاتحاد العام للغرف التجارية على دعوة منتسبيه للمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي يعد من الفعاليات الهامة التي تعمق أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا.

رسم الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين

وثمن أعضاء الغرف التجارية المشاركون في فعاليات مؤتمر الاستثمار دور القيادة السياسية في دعم المستثمرين، مؤكدين أهمية المؤتمر فى رسم الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

المؤتمر رسالة تؤكد أن القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب لدعم الاستثمار في مصر، وأن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر رسالة مهمة بأن القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين وتدعمهم من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات المختلفة في مصر، فضلًا عن أن مصر بلد الأمن والأمان وهي رسالة مهمة أيضا لجذب المستثمرين.

تفاؤل بنتائج مؤتمر الاستثمار في ظل الدعم الرئاسي

وأبدى رئيس غرفة القاهرة، تفاؤله بنتائج مؤتمر الاستثمار وفي ظل الدعم الكبير من الرئيس السيسي والحكومة، فضلًا عن التفاف جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص حول هذا المؤتمر.

نقل التجارب الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى السوق المصرية

وأضاف «العشري» أن مؤتمر الاستثمار يمثل أهمية خاصة لزيادة التعاون المصري الأوروبي، إلى جانب نقل التجارب الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى السوق المصرية، وهو الأمر الذي يصب في صالح اقتصاديا القومي.

المؤتمر يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة

ومن جانبه أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية أن مؤتمر الاستثمار يحظى بأهمية كبيرة لدى جميع مؤسسات الدولة، خاصة وأن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.

دعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى

وأضاف أن تنظيم المؤتمر يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمستثمرين

وثمن «الشاهد» كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل طمأنينة للمستثمرين.

الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة

وأشار «الشاهد» إلى أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية؛ من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، إضافة إلى رفع معدلات النمو، وجذب المستثمرين.

توقيت انعقاد المؤتمر يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية

وأوضح أن توقيت انعقاد مؤتمر الاستثمار الذي يتزامن مع انطلاق احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وبالجمهورية الجديدة، يعكس اقتناع دول أوروبا بقوة مصر الاقتصادية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

خطوة هامة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الشاملة

وتابع: أن المؤتمر يعد خطوة هامة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، التي بموجبها سيتم تمويل بعض المشروعات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 - 2027، بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي.

31 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

وألمح «الشاهد» إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار، في عام 2022 بانخفاض قدره نحو 19.2%.

قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر

وأضاف: أن قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023، وذلك مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 بارتفاع 156.3%.

عماد قناوي، فيتو

تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

أما عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أوضح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر

وأضاف أن ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

تقديم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية.

الإصلاحات جعلت الاقتصاد المصري قادر على مقاومة الأزمات

وأضاف أن ذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.

استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار

وأكد أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوربية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات نظرًا لثرواتها

وأشار إلى أن المؤتمر خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، التي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من فرص العمل، فمصر بطبيعتها ونظرًا لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات.