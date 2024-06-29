أخبار الاقتصاد اليوم: عدد سكان مصر 106ملايين و492 ألف نسمة.. و7 عروض لاستغلال 8 مقار حكومية بوسط القاهرة.. ومصر توقع الشريحة الأولى ضمن آلية دعم عجز الموازنة

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

7 عروض محلية ودولية لاستغلال 8 مقار حكومية بوسط القاهرة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مصر تلقت 7 عروض محلية ودولية لاستغلال 8 مقار حكومية بمنطقة وسط القاهرة.

أضافت وزيرة التخطيط: «الانتهاء من تقييم المقار والعروض سيتم خلال النصف الثاني من 2024».

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فيتو

الإحصاء: عدد سكان مصر 106ملايين و492 ألف نسمة في 30-6-2024

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، خلال بيان صادر يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، في عام 2023 مقارنة بعام 2014 وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يبلغ عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 30/6/2024، وانخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.

وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعى وفرص إنتاج السيارات في مصر

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات جلسة " مصر محور صناعي"، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة.

واستعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية.

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد المصري واعد وسندعم مصرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات

أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي سيواصل دعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر.

تقرير حديث: 25% من أطفال بريطانيا يعيشون تحت خط الفقر

كشفت تقارير حديثة عن زيادة أزمة الفقر في المملكة المتحدة، على مدى السنوات الـ 14 الماضية، نتيجة الآثار المدمرة التي خلفها انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار على حياة 900 ألف طفل.

وسلطت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن الضوء على ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا، وأن متوسط الأجور أعلى بـ 16 جنيهًا إسترلينيًا فقط في الأسبوع بالقيمة الحقيقية عما كان عليه في عام 2010.

بريكس تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب وإمكانية التسوية بالعملات المحلية

أعلنت أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة الروسية، أن دول مجموعة بريكس دعمت مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب، وستسمح البورصة للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين.

يشار إلى أن دول تجمع بريكس تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب أفريقيا، مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

رئيس غرفة الجيزة: 156.3% ارتفاعا في استثمارات دول الاتحاد الأوروبي بمصر

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو من العام الجارى.

بقيمة مليار يورو، مصر توقع الشريحة الأولى ضمن آلية دعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.

جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.