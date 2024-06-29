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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة آخرى بدءا من الاثنين المقبل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدًا الأحد 30-6-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 30-6-2024 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا  الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:29

 
 

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