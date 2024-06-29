الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسار إجباري تحتفي بمرور 20 سنة غنا للفرقة بساقية الصاوي

مسار إجباري، فيتو
مسار إجباري، فيتو
ads

تحتفل فرقة مسار إجباري الغنائية بأعضائها الأربعة بذكرى مرور 20 سنة على إنشائها بساقية عبد المنعم  الصاوي الثقافية.

حفل مسار إجباري فى ساقية الصاوي

ويأتي ذلك بحفل كبير احتفالا بـ ٢٠ سنة مسار إجباري، وستٌقام مراسم الحفل بفرع جامعة النيل في الشيخ زايد التابع لساقية الصاوي.
 ويبلغ سعر التذاكر من ٢٥٠جنيهًا الفئة الثانية - وحتى ٤٠٠ جنيهً كفئة أولى.

وتقدم فرقة مسار إجباري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيهم، ومنها: "بقيت غريب، نص الحاجات، شيروفوبيا، فاكرة، مطلوب حبيب، رغم المسافة، ريتك معايا، حاوي، كانت هتفرق، نهاية الحكاوي، تقع وتقوم، كانت هتفرق، أنا هويت".

 

مسار إجباري

وفرقة مسار إجباري تأسست عام 2004، وتقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

 ويضم الفريق كلا من أحمد حافظ وأيمن مسعود وهانى الدقاق ومحمد صيام وتامر عطا الله، ويعتبر واحدًا من أقدم الفرق الموسيقية التي نشأت في مصر، ولديها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ونجحت أغانيها في تحقيق نجاح كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن 

حفل مسار إجباري ساقية عبد المنعم الصاوي ساقية الصاوي مسار إجباري فرقة مسار إجباري أغاني مسار إجباري حفل مسار إجباري فى ساقية الصاوي

مواد متعلقة

ساقية الصاوي تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة مجانا

تفاصيل حفل عامر التوني والمولوية في ساقية الصاوي

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية