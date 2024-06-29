مسار إجباري تحتفي بمرور 20 سنة غنا للفرقة بساقية الصاوي

تحتفل فرقة مسار إجباري الغنائية بأعضائها الأربعة بذكرى مرور 20 سنة على إنشائها بساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية.

حفل مسار إجباري فى ساقية الصاوي

ويأتي ذلك بحفل كبير احتفالا بـ ٢٠ سنة مسار إجباري، وستٌقام مراسم الحفل بفرع جامعة النيل في الشيخ زايد التابع لساقية الصاوي.

ويبلغ سعر التذاكر من ٢٥٠جنيهًا الفئة الثانية - وحتى ٤٠٠ جنيهً كفئة أولى.

وتقدم فرقة مسار إجباري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيهم، ومنها: "بقيت غريب، نص الحاجات، شيروفوبيا، فاكرة، مطلوب حبيب، رغم المسافة، ريتك معايا، حاوي، كانت هتفرق، نهاية الحكاوي، تقع وتقوم، كانت هتفرق، أنا هويت".

مسار إجباري

وفرقة مسار إجباري تأسست عام 2004، وتقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

ويضم الفريق كلا من أحمد حافظ وأيمن مسعود وهانى الدقاق ومحمد صيام وتامر عطا الله، ويعتبر واحدًا من أقدم الفرق الموسيقية التي نشأت في مصر، ولديها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ونجحت أغانيها في تحقيق نجاح كبير.