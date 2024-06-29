الأحد 30 يونيو 2024
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سياسة

قانون المواريث، عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وفقا للقانون

قانون المواريث،فيتو
قانون المواريث،فيتو
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تضمن قانون المواريث فى المادة 49عقوبات رادعة للامتناع  عن تسليم الميراث الشرعي للورثة وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون الذي حدد عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث فيما يلى:

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وفي هذا الشان،  ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.

جواز الصلح فى هذة الجريمة فى اى وقت 

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

إركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث 
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث

المستندات والأوراق المطلوبة
1- إعلام شرعى للمورث.         
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.   
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب   
5- تقرير الخبير

6- إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة

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