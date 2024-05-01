الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باتشوكا المكسيكي يتأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف

كأس أبطال الكونكاكاف،
كأس أبطال الكونكاكاف، فيتو

 كأس أبطال الكونكاكاف،  نجح باتشوكا، بقيادة المدرب الأوروجوائي جييرمو ألمادا، في الفوز 2-1 على مواطنه أمريكا، بطل المكسيك، للتأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف. 

تقدم باتشوكا بهدفين مبكرين في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، سجلهما كل من إميليو رودريجيز والكولومبي نيلسون ديوسا.

وقلص أمريكا النتيجة بتسجيله لهدف من خلال هنري مارتن، لكنه فشل في إكمال الانتفاضة رغم سيطرته على الكرة خلال شوط المباراة الثاني، حيث كان قريبا من تسجيل هدفه الثاني لكن الحارس لويس مالاجون نجح في التصدي لتسديدتين خطيرتين من ديوسا.

Advertisements

باتشوكا يبحث عن لقبه السادس في تاريخ كأس الأبطال


ويبحث باتشوكا عن لقبه السادس في تاريخ كأس الأبطال، وسيواجه في النهائي الفائز من مواجهة مونتيري المكسيكي وكولومبوس كرو الأمريكي.

 

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، تلقي صدمة قوية من جماهير مونتيري عقب خسارة فريقه 1-3 في المباراة  في إياب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

 

وودع ميسي ورفاقه البطولة بالخسارة في مجموع المباراتين 2-5، حيث انتهت مباراة الذهاب بالسقوط 1-2.

جماهير مونتيري تستفز ميسي 


وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لجماهير نادي مونتيري عقب المباراة والتي ظلت تردد اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والغريم الأزلي لميسي.

 

واستغلت جماهير النادي المكسيكي الموقف بعد خسارة إنتر ميامي، لتردد اسم رونالدو باستمرار أثناء خروج ميسي من الملعب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر فيديو آخر للجماهير في إحدى الساحات وهي تقلد احتفال رونالدو الشهير "SIU" بعد التغلب على ميسي.

فضلًا عن ذلك، فقد انتشرت صورة لأحد الأطفال في المدرجات وهو يرفع قميص رونالدو مع النصر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ميسي لنفس الموقف، حيث شنت جماهير ناشفيل هجوما عنيفا بترديد اسم رونالدو خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، قبل أن يرد "البرغوث" بتسجيل هدف.

ويعاني رونالدو أيضًا من نفس الهتافات في السعودية مع النصر، حيث تردد أغلب جماهير الأندية الكبرى اسم ميسي بهدف استفزازه.

وودع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، منافسات كأس أبطال الكونكاكاف بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي.

وتأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بعد فوزه على ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إياب الدور ربع النهائي بنتيجة (3-1) و(5-2) في مجموع المواجهتين.

وسجل ثلاثية مونتيري كل من براندون فاسكيز والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي وخيسوس جاياردو، بينما أحرز للفريق الأمريكي اللاعب الباراجوائي دييجو جوميز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باتشوكا كأس أبطال الكونكاكاف جييرمو ألمادا أبطال الكونكاكاف الكونكاكاف مونتيري المكسيكي كولومبوس كرو الأمريكي دوري ابطال الكونكاكاف

مواد متعلقة

جماهير مونتيري تستفز ميسي بعد وداع أبطال الكونكاكاف (فيديو)

بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يودع كأس أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-5-2024 في بداية التعاملات

السياحة تعلن ضبط مسافرين للشركات متوجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرات الزيارة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

مع اقتراب شم النسيم، ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة قبل شراء الأسماك المملحة

منوعات

المزيد

قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

المزيد
ads

انفوجراف

“وآتوا حقه يوم حصاده”.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشاي الأخضر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأحزان والهموم

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads