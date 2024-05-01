باتشوكا المكسيكي يتأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف

كأس أبطال الكونكاكاف، نجح باتشوكا، بقيادة المدرب الأوروجوائي جييرمو ألمادا، في الفوز 2-1 على مواطنه أمريكا، بطل المكسيك، للتأهل لنهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

تقدم باتشوكا بهدفين مبكرين في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، سجلهما كل من إميليو رودريجيز والكولومبي نيلسون ديوسا.

وقلص أمريكا النتيجة بتسجيله لهدف من خلال هنري مارتن، لكنه فشل في إكمال الانتفاضة رغم سيطرته على الكرة خلال شوط المباراة الثاني، حيث كان قريبا من تسجيل هدفه الثاني لكن الحارس لويس مالاجون نجح في التصدي لتسديدتين خطيرتين من ديوسا.

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باتشوكا يبحث عن لقبه السادس في تاريخ كأس الأبطال



ويبحث باتشوكا عن لقبه السادس في تاريخ كأس الأبطال، وسيواجه في النهائي الفائز من مواجهة مونتيري المكسيكي وكولومبوس كرو الأمريكي.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، تلقي صدمة قوية من جماهير مونتيري عقب خسارة فريقه 1-3 في المباراة في إياب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وودع ميسي ورفاقه البطولة بالخسارة في مجموع المباراتين 2-5، حيث انتهت مباراة الذهاب بالسقوط 1-2.

جماهير مونتيري تستفز ميسي



وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لجماهير نادي مونتيري عقب المباراة والتي ظلت تردد اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والغريم الأزلي لميسي.

واستغلت جماهير النادي المكسيكي الموقف بعد خسارة إنتر ميامي، لتردد اسم رونالدو باستمرار أثناء خروج ميسي من الملعب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر فيديو آخر للجماهير في إحدى الساحات وهي تقلد احتفال رونالدو الشهير "SIU" بعد التغلب على ميسي.

فضلًا عن ذلك، فقد انتشرت صورة لأحد الأطفال في المدرجات وهو يرفع قميص رونالدو مع النصر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ميسي لنفس الموقف، حيث شنت جماهير ناشفيل هجوما عنيفا بترديد اسم رونالدو خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، قبل أن يرد "البرغوث" بتسجيل هدف.

ويعاني رونالدو أيضًا من نفس الهتافات في السعودية مع النصر، حيث تردد أغلب جماهير الأندية الكبرى اسم ميسي بهدف استفزازه.

وودع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، منافسات كأس أبطال الكونكاكاف بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي.

وتأهل فريق مونتيري المكسيكي لنصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بعد فوزه على ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إياب الدور ربع النهائي بنتيجة (3-1) و(5-2) في مجموع المواجهتين.

وسجل ثلاثية مونتيري كل من براندون فاسكيز والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي وخيسوس جاياردو، بينما أحرز للفريق الأمريكي اللاعب الباراجوائي دييجو جوميز.