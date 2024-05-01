نقابة البناء والأخشاب: عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة

يتوجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة للطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى الأول من مايو.

عمال مصر

وتؤكد النقابة العامة في بيانها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة، يشهد بها الجميع وتكشف عن دورهم المحوري في بناء واستقرار الوطن.

إن ما تشهده مصر هذه المرحلة من نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية خير شاهد على عظمة وإخلاص عمال مصر الأوفياء.

Advertisements

العامل المصري

وتشير النقابة، إلى ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة المسئولين بأن جميع المشروعات التي تشهدها البلاد بأياد مصرية خالصة، وهو دليل واضح على عظمة العامل المصري.

النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن عمال مصر في هذه المناسبة يجددون العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المضي قدما في دعم ومساندة جهود الدولة في عمليات التنمية والبناء، للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم.