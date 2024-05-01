الأربعاء 01 مايو 2024
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أخبار مصر

بداية من اليوم، تعديلات جديدة على مواعيد تشغيل القطار الكهربائي

القطار الكهربائي،
القطار الكهربائي، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي إجراء تعديل على معدل تشغيل القطار الكهربائي بداية من اليوم.

 مواعيد تشغيل القطار الكهربائي 

وكتبت الشركة على صفحتها الرسمية أنها قررت زيادة عدد الرحلات جميع الأيام ما عدا الإجازات الرسمية.

وجاء نص الإعلان كما يلي: 

بدايةً من أول مايو ٢٠٢٤، ومن الأحد إلى الخميس “باستثناء الإجازات الرسمية”، وقت الانتظار هيقل خلال أوقات الذروة.. القطارات هتوصل كل 8 دقايق بدل 10 دقايق خلال ساعات الذروة.

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ساعات الذروة الأولى: من ٦:٣٠ حتى ١٠:٠٠ صباحًا، من عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة.

ساعات الذروة الثانية: من ٢:٠٠ حتى ٤:٣٠ مساءً، من مدينة الفنون والثقافة لعدلي منصور".

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