حبس ممرضة أنهت حياة شاب بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية حبس ممرضة أنهت حياة شاب طعنًا وسط الشارع أثناء مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها وتعديه على والدها بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في إحد شوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة وبالفحص تبين العثور على جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

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وبإجراء التحريات تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه، ما دفع والدها للتشاجر مع المجني عليه فنشبت مشاجرة بالمقطم.

وتوصلت التحريات إلى أنه على إثر المشاجرة طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لموقع بالجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

جرى اتخاذ الإجراء القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.