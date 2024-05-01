الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الإعلامية ميار الببلاوي

ميار الببلاوي، فيتو
ميار الببلاوي، فيتو

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي وفاة عمها، معربة عن حزنها الشديد بسبب رحيله.

“الببلاوي” كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًت مطولًا نعت فيه عمها الراحل.

ومما كتبته “الببلاوي” في سياق نعي عمها الراحل: “يارب الصبر من عندك في اللي أنا فيه ده، تختار لجوارك عمي الحاج سيد، أغلى وأحب إنسان ليا في حياتي، الضهر والسند نور عيوني عمي حبيبي.. صحبى أطيب قلب في الدنيا  يا وجع قلبي الموجوع أصلا”.

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وتعيش “الببلاوي” أزمة عنيفة على وقع سجال يدور بينها وبين أحد الأزهريين، منذ اعلنت في برنامج رمضاني أنها أنفصلت عن زوجها الحالي 11 مرة.

ومنذ اعتزالها الفن..تفرغت ميارة الببلاوي لتقديم البرامج الدينية، ولكنها تثير الجدل على بعض الفترات بسبب بعض التصريحات الإعلامية.

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ميار الببلاوي الأزهريين برنامج رمضاني
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