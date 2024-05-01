محكمة إسرائيلية ترفض تخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإسرائيلية رفضت بشكل قاطع الالتماس المقدم من الأسير مروان البرغوثي لتخفيف ظروف سجنه.

أقدم أسير فلسطيني لدى إسرائيل

وتجدر الإشارة إلى أن مروان البرغوثي يقبع في سجون الاحتلال منذ عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

ورغم اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان قد أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية 3 أشهر، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.

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وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حماس" تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

سجون الإحتلال الإسرائيلية

وأشارت المصادر إلى أنه "في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تصر الحركة في غزة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلية".

وبحسب التقرير، المنشور على قناة "i24 News"، تعتبر القيادة الفلسطينية البرغوثي شخصية رئيسية في أي مفاوضات سلام محتملة وتطالب بإطلاق سراحه كجزء من أي اتفاق.

شخصية سياسية فلسطينية معروفة

البرغوثي شخصية سياسية فلسطينية معروفة، اكتسب شهرة خلال الانتفاضة الأولى والثانية.

كان البرغوثي داعمًا في البداية لعملية السلام، لكنه أصيب فيما بعد بخيبة أمل وبرز كزعيم للانتفاضة الثانية من الضفة الغربية. وكان مرتبطا بالتنظيم، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لفتح.

وأشارت إلى أن البرغوثي يقضي حاليا عدة أحكام بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي. وعلى الرغم من وجوده في السجن، لا يزال البرغوثي يتمتع بنفوذ كبير داخل حركة فتح، ما أثار تكهنات حول قدرته كمرشح موحد لخلافة محمود عباس كزعيم للسلطة الفلسطينية.

حماس تتمسك بثلاثة أسرى لإنهاء الصفقة القادمة

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "حماس" تتمسك بثلاثة أسرى لإنهاء الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

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